Ce dimanche, à Haÿ-les-Roses une commune située dans la région « Île-de-France », chef-lieu d’arrondissement du Val-de-Marne; un homme, avait été gravement touché au cours de son interpellation. L’homme en question, 29 ans, aurait été le premier suspect dans une affaire d’agression à main armée et de tentative de viol sur la personne, d’une jeune dame.

Touché par balle

Le jeune homme qui alors qu’il tentait d’attirer sa victime dans un endroit désert, « une cave » selon les témoignages, aurait été repéré et signalé à la police. Une fois sur les lieux, les éléments de la police judiciaire aurait pris en chasse l’agresseur qui selon des informations recueilli auprès du parquet de Créteil, serait connu des services de police. Une course-poursuite qui n’aurait pris fin qu’après que les policiers aient été dans l’obligation de faire usage de leur arme à feu. Gravement touché par une balle, le « pronostic vital de l’agresseur ne serait pas engagé ».

Selon l’IFOP, dans un rapport publié fin 2018, ce seraient « 86% des Françaises » qui « au moins une fois » auraient été victimes d’une forme d’atteinte ou d’agression sexuelle dans la rue. En janvier 2020, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), publiait une analyse faisant elle, état d’une montée en puissance des violences sexuelles en France en 2019 ; une hausse de 12% par rapport à 2018.

Une tendance à la hausse qui affectait également les crimes sexuels, comme les viols, et les harcèlements. Cependant, notait également le service public cette hausse devait une bonne part à un changement de comportement qui voulait que les victimes de plus en plus acceptaient de porter plainte. Une analyse des données plus exhaustive devrait sortir à la fin de ce mois de Mars.