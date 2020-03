Âgé de 15 ans, un jeune adolescent a tenté ce dimanche soir, de prendre la fuite alors qu’il se trouvait au volant d’une voiture. À la vue de policiers, ce dernier aurait subitement accéléré. Malheureusement pour lui, il a été intercepté puis immobilisé par les policiers de la BAC aux alentours de 21 heures.

C’est à Nantes, au quartier Bellevue que l’adolescent a pris la fuite, manquant alors de percuter un piéton. Il commettra ensuite diverses infractions routières avant de voir sa folle course être stoppée, non sans mal. En effet, les autorités ont tenté d’intervenir avant que l’adolescent ne tente de faucher deux des représentants de l’ordre.

La police réussit à maîtriser le jeune homme

À bord de la voiture se trouvait également un passager de 14 ans, qui a réussi à prendre la fuite. Les deux policiers fauchés eux, ont été légèrement blessés et disposent d’une ITT, une interruption temporaire de travail, de trois jours. Ils ont tous les deux déposé plainte. L’enquête elle, est en cours et permettra d’en apprendre plus sur les raisons qui ont poussé ce jeune homme à agir de la sorte.