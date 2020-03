Ce mardi à Cholet, une commune française, située dans le département de Maine-et-Loire en région Pays de la Loire ; deux jeunes hommes se faisait prendre par la police pour d’abord non-respect des consignes de confinement et ensuite pour possession et stockage d’une quantité non négligeable de cannabis. Les hommes auraient été placés en garde à vue dans le commissariat de la commune. Ce serait, dans la petite ville, les premières arrestations depuis la montée en puissance de la pandémie.

Des trafiquants « sans peur »

Le dernier bilan faisait état en Europe de près de 90 000 cas et de 4 134 morts, pour 9 134 cas et 264 morts en France. Dans l’Hexagone, le gouvernement tentait tant bien que mal d’enrayer au plus tôt la propagation de la pandémie, avec des mesures de confinement étalées sur toute l’étendue du territoire et un Parlement qui devrait ce jeudi voter « l’état d’urgence sanitaire ». Mais alors que la psychose d’une probable contamination, pressait les populations à s’auto-confiner, ces jeunes hommes au mépris de leur propre sécurité médicale, avait choisi poursuivre allègrement leur « business ».

Ce mardi, au cours d’une de leurs patrouilles pour vérifier que les mesures de confinement édictées par les autorités étaient bien respectées, les forces de police du commissariat de Cholet auraient surpris deux jeunes hommes d’environs 18 ans « rôdant » dans la rue, visiblement sans autorisations. Leur interpellation auraient permis à la police de mettre la main sur plusieurs grammes de cannabis que les dealers auraient mis à l’abri dans un véhicule garé en plein rue. Les dealers après une garde à vue de quelques heures, auraient été relâchés avec une amende à payer et une convocation devant un tribunal correctionnel pour juillet prochain.