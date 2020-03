La chaîne d’information en continu Cnews est l’une des chaînes les plus suivies en France. Éric Zemmour, l’une des personnalités les plus controversées du paysage public français, intervient sur Cnews et il faut dire que le chroniqueur à polémique ne laisse personne indifférent. L’ autre animateur qui tire son épingle du jeu sur la chaîne, c’est le bouillant Pascal Praud.

Pascal Praud qui anime l’émission “L’heure des pros”, n’a pas sa langue dans sa poche et n’hésite pas à tancer vigoureusement ses invités. A l’image d’Eric Zemmour, Pascal Praud ne laisse personne indifférent et ses différentes interventions ne plaisent pas toujours à tout le monde. Ses propos ont mis en rogne un célèbre rappeur en la personne de Nekfeu. Ce dernier est tout simplement une légende de la scène rap française.

Une charge à la Nekfeu

Nekfeu a notamment accusé Pascal Praud d’islamophobie. Dans sa chanson “Zéro détail”, Nekfeu a été particulièrement virulent envers Praud dont voici l’extrait cinglant: “Les journalistes salissent l’islam, sont amateurs comme Pascal Praud / Ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche”. Cette chanson a suscité des réactions outragées auprès de personnalités politiques de premier plan qui ont condamné les propos du titre Zéro détail et ont apporté leur soutien à Pascal Praud.