Le coronavirus (covid-19) continue de faire des ravages dans le monde, et particulièrement en France. Dans l’hexagone, la pandémie continue de s’aggraver, par une grande propagation du virus dans plusieurs localités du pays. Un effectif de 10 995 cas est confirmé par test diagnostic PCR. Parmi ceux-ci figurent 5500 qui sont confinés à domicile et 4461 hospitalisés. Dans les centres de santé, 1122 cas graves sont en réanimation.

Peu de français testés

Ce chiffre n’est cependant pas assez précis pour le Pr. Philipe Juvin qui a été interviewé par un média français. Il s’est donc montré incapable de dire exactement le nombre de personnes infectées par le coronavirus en France. Selon le chef du service des urgences de l’hôpital européen Georges-Pompidou à Paris, le nombre avancé par la Direction générale de la santé, est juste « la partie immergée de l’iceberg ». Cela, parce que le nombre de personnes testées en France est inférieur aux recommandations internationales.

« Quand on confine, on confine »

Concernant les propos du président de la République Emmanuel Macron, qui avait dit regretter le non-respect strict des règles de confinement, Philipe Juvin s’est montré catégorique. Indiquant que cela fait maintenant des jours, qu’il demande « un confinement intégral », il a estimé qu’il faut durcir les mesures de confinement. « Quand on confine, on confine ! On ne confine pas en laissant les gens se balader, en famille, les uns derrière les autres, dans les squares, tout ça est absolument idiot » a-t-il laissé entendre.

Il n’a cependant pas manqué de demander aux français de rester chez eux. Notons que Philipe Juvin a qualifié de « préoccupante » la situation du coronavirus en France. Questionné sur la date d’échéance pour que les hôpitaux en France soient pleins, le médecin a estimé avoir « peut-être un, deux ou trois jours » au plus, pour qu’il n’y ait plus de lits en réanimation ainsi qu’en soins intensifs.