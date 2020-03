Un nouveau rebondissement dans l’affaire Harvey Weinstein. Alors que suite à son procès, la peine du producteur hollywoodien devra être prononcée ce jour, plusieurs documents judiciaires ont été rendus publics ce lundi. En effet, les documents révèlent l’existence d’un e-mail qui compromet le producteur hollywoodien. Les e-mails étaient destinés à Jennifer Aniston selon le ‘’New-York Times’’.

« Jennifer Aniston devrait être tuée » a écrit Harvey Weinstein dans son e-mail

Les faits datent d’octobre 2017. Les documents (plus de 1000 pages) rendus publics dévoilent en effet des correspondances échangées entre Harvey Weinstein et l’actrice Jennifer Aniston. Des e-mails qui donnent plus de précisions sur les faits qui ont précédé la chute du producteur hollywoodien. Selon les écrits de l’ancienne attachée de presse du producteur Sallie Hofmeister, « ‘’Le National Enquirer’’ a l’intention de publier une histoire sur le fait que Jennifer Aniston a été agressée sexuellement par Harvey Weinstein ». Le magnat hollywoodien qui aurait pensé que l’actrice avait porté plainte contre sa personne n’est pas passé par mille chemins pour répondre à Jennifer. Dans un e-mail datant du 31 octobre 2017 Harvey Weinstein écrit que Jennifer Aniston « … devrait être tuée ». La publication des documents a suscité une grosse polémique, l’actrice et ses proches n’ont pas tardé à ‘’sortir de leur gon’’.

« Jennifer n’a pas été agressée par Harvey ».

Selon le New-York Times, un communiqué du porte-parole de Jennifer Aniston révèle que l’actrice « n’a jamais été seule ». Le communiqué explique qu’ils n’ont « aucune connaissance de cet mail » et qu’ils n’ont « aucun commentaire à faire à ce sujet ». L’attachée de presse de l’actrice Stephen Huvan a affirmé ce mardi que les « revendications du ”National Enquirer ”sont fausses » avant d’ajouter plus loin que « Jennifer n’a pas été agressée par Harvey ».