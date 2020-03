Au plus fort de la quarantaine imposée par les autorités pour lutter contre la pandémie dans le petit état insulaire de Taiwan, un habitant contaminé de la capitale, Taipei, trouvait l’opportunité de sortir de sa quarantaine pour aller se défouler en discothèque. Un acte d’incivisme qui lui coutera cher, dans un pays ayant parmi les mesures restrictives les plus strictes et qui avait été félicité pour sa gestion de la pandémie. Seulement un décès et une centaine de cas déclarés.

Des dizaines de milliers d’Euros d’amendes

Le ‘’fugitif’’ aurait été condamné à payer une amende d’« un million de dollars taiwanais » soit environ 31 000 euros pour son incivisme. L’on est bien loin des 9 000 euros pratiqués Chine, des un peu plus de 900 euros appliqués aux USA, des 206 euros en Italie, et plus loin encore des 134 euros d’amende infligé en France. C’est l’ile appliquerait les mesures de restriction de contrôle parmi les plus stricts. De bonnes « habitudes » que les autorités du pays auraient apprises de la pandémie de SARS qui en 2003 avait frappé l’Ile et fait 71 morts.

Du coup les premières nouvelles de contaminations chez le voisin chinois, Taïwan activait le National Health Command Center (NHCC), le Centre de commande de gestion des épidémies. Et au cours des cinq premières semaines de l’épidémie, le gouvernement prenait 124 mesures allant de mesures de confinement, d’émission d’alertes et d’interdiction de voyage, à l’allocation de ressources pour les masques faciaux. Des masques qui dès fin janvier étaient produits à raison de 4 millions par jour.

Des mesures qui avaient payé

Sur l’île, le premier cas avait été annoncé le 21 janvier 2020. À la mi-mars 2020, la pandémie de coronavirus 2019 (COVID-19) avait un impact bien moindre à Taiwan que dans de nombreux pays voisins, avec relativement peu d’infections global. L’ile de Taiwan malgré sa proximité avec la Chine, 130 km de distance ; n’avait au 18 Mars, qu’une centaine de cas confirmés, 108 exactement et un seul décès, contre plus de 80 000 en Chine et des dizaines de milliers dans plusieurs pays d’Europe.