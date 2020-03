Les autorités marocaines ont annoncé, ce jeudi l’arrestation de plusieurs individus soupçonnés de répandre de fausses informations sur le Covid-19. Une dizaine environ, ils sont tous accusés d’intoxiquer la population par des informations mensongères tout en créant une psychose généralisée. Selon le premier ministre Saad Eddine El Othmani ces ‘’fausses nouvelles sont la première cause de panique au sein de la population’’ marocaine.

En effet, depuis la première contamination au Coronavirus, mi-mars 2020, le Maroc avait ordonné plusieurs mesures préventives : fermetures des mosquées, des écoles, des restaurants et des centres de loisirs ; afin d’endiguer cet intrépide virus qui a déjà fait deux morts et plus de 60 patients dans le pays. Ces mesures de préventions seules ne suffisent plus désormais pour lutter contre le ‘’virus’’, il faut aussi faire face aux fake news qui se propagent rapidement.

Le modus operandi de ces semeurs de troubles

Les personnes soupçonnées diffusent de fausses nouvelles qui se propagent aussi rapidement que l’épidémie du Coronavirus. Ces infox sont pour la plupart postées sur les réseaux sociaux ou sur Youtube. Par des vidéos ou des enregistrements audios, ces individus font croire soit à une contamination en publiant une photo de la personne infectée, soit nient l’existence de l’épidémie ou bien ils invitent la population à boycotter les mesures de préventions. Grâce à une franche collaboration de la police ces individus sont déjà mis aux arrêts et seront présentés à la justice les jours à venir.