Jeudi soir, Aurélien Taché, député LREM du Val d’Oise était l’invité de Face à l’Info, émission de débats présentée par Christine Kelly dans laquelle le polémiste Éric Zemmour a pour habitude d’apparaître. Une rencontre explosive au cours de laquelle le chroniqueur a été très offensif, ne manquant pas de déstabiliser son invité.

Le débat a d’abord débuté sur la question du progrès. Alors au gouvernement, Taché a eu la mission de faire des propositions afin d’intégrer les migrants à la France. En ressortira 72. Toutefois, ces propositions mettent en avant la liberté des individus et ce, dans tous les domaines. Une idée qui a irrité Zemmour au possible qui n’a pas supporté d’imaginer le gouvernement français laisser des étrangers arriver sur son sol et ne pas les forcer à assimiler la culture française en leur laissant justement, une sorte de choix.

Zemmour s’en prend à Aurélien Taché

« La France que j’aime est en train d’être submergée et remplacée […] La nation est un équilibre subtil entre l’ethnique et l’universel », a-t-il assuré, replaçant le débat sur le communautarisme et l’assimilation. Les deux hommes développeront jusqu’à en arriver sur la question de la relation entre la France et le continent Africain. Aux yeux du député, la France se doit de tendre la main à celles et ceux qui tentent de fuir l’Afrique afin de venir s’installer en France car justement, la France a une part d’Afrique en elle. Réponse de Zemmour ? C’est plutôt l’inverse, à savoir l’Afrique, qui a une part de France.

Un débat houleux

Ne souhaitant pas voir la France être submergée par certaines communautés, ce dernier va même plus loin, affirmant qu’en France, certains prénoms musulmans, comme Mohammed, devraient être bannis. Il s’en prendra ensuite à son invité, qu’il accusera directement d’être un produit de l’Islam qui utiliserait le culte de la liberté individuelle de certains, pour s’imposer un peu partout à travers le monde. Il terminera son plaidoyer en affirmant que les jeunes issus de l’immigration sont désormais les racistes d’aujourd’hui, eux qui tentent d’imposer leur culture aux autres en se plaignant de ne pas être respectés. Des attaques qui ont été saluées sur les réseaux sociaux par les nombreux soutiens du polémiste.