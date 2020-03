L’acteur américain Johnny Depp, 56 ans, déposait il y a un an une plainte en diffamation contre son ex-épouse Amber Heard. L’actrice avait, dans les médias, accusé son époux de violences domestiques et d’abus sexuels. Ce lundi, l’actrice française d’Hollywood, Vanessa Paradis, comme l’avaient fait ses homologues américaines, Penelope Cruz et Winona Ryder ; venaient à la défense de l’acteur.

Un témoin de moralité important

Amber Heard dans un éditorial qu’elle avait écrit pour le Washington Post en décembre 2018, avait affirmait avoir été, de nombreuses années, abusée par Depp. Allant jusqu’à l’appeler « le monstre ». Selon Deep, Heard tentait d’inverser les rôles, car ce serait lui qui aurait subi de la part de l’actrice de récurrentes agressions physiques. Quelques mois plus tard, en Mars 2019, l’acteur portait plainte contre son ex-femme pour diffamation et lui réclamait 50 millions de dollars en dommages et intérêts, arguant que ces « fausses » accusations auraient eu sur sa carrière des incidences graves.

Des allégations que tendaient à corroborer un témoignage de Vanessa Paradis, ancienne compagne de l’acteur. Pour la chanteuse et actrice française, les accusations de Heard, seraient totalement dénuées de fondements. Puisqu’elle Paradis, avait des années durant partagé la vie de l’acteur, fait avec lui des enfants et n’auraient jamais décelé chez lui de telles « déviances ». Ce lundi, elle faisait auprès du tribunal chargé de l’instruction de l’affaire une déposition légale avec valeur de témoignage de moralité.

Une personne « attentive et généreuse »

Dans sa déposition, l’actrice française aurait déclaré en substance : « Je connais Johnny Deep depuis plus de 25 ans (…) Nous sommes partenaires depuis 14 ans et nous avons élevé deux enfants ensemble. Pendant toutes ces années, j’ai connu Johnny comme étant gentil, attentif, généreux, et une personne et un père non violents »

Plusieurs autres amis et ex-partenaires célèbres de Depp, notamment des femmes, auraient également publiquement pris fait et cause pour l’acteur, et parmi elles les actrices Penelope Cruz et Winona Ryder. Cette dernière aurait, elle également, accepté de déposer légalement en faveur de Depp. Selon Ryder, il était « impossible de croire que de telles horribles allégations puissent être vraies ». L’actrice ajoutant en substance que pour une personne qui comme elle, aurait eu l’occasion de fréquenter Johnny Depp, les accusations de Heard étaient pour le moins « extrêmement bouleversants ».