Johnny Depp et Amber Heard continue d’animer la rubrique “justice et faits divers”. Les deux stars ont formé pendant un moment un des couples les plus glamours d’Hollywood jusqu’à ce que quelque chose se casse entre eux. Les deux célébrités n’arrivaient plus à s’entendre et tout le processus de leur rupture a été affiché en public. La sublime Amber Heard a accusé Johnny Depp de violences conjugales et elle a poursuivi l’acteur de Pirate des Caraïbes devant la justice.

Dans le même temps, Johnny Depp a nié catégoriquement les accusations dont il fait l’objet de la part de son ex-compagne. L’acteur a même affirmé que c’est Amber Heard qui s’est montré très violente envers lui à plusieurs reprises lors de disputes. L’on se rappelle que Depp a eu à déposer une plainte pour diffamation à hauteur de 50 millions de dollars contre Amber Heard.

Des SMS révélateurs

Depuis, les révélations ne font que s’enchaîner ce qui corse l’affaire, tout récemment, des SMS de Johnny Depp ont été révélés et il pourrait jouer en sa faveur. Dans ses SMS, Johnny Depp se confiait à un ami en affirmant qu’il n’arrivait plus à supporter les mensonges d’Amber Heard.

Dans le contenu des différents messages, l’acteur exprime son incrédulité et son indignation face au comportement de son ex conjointe. Un média américain, publiera un des SMS de la star où il mentionne ceci: “Je veux régler ça autant qu’elle. Mais qu’est ce que je peux faire ? Admettre quelque chose qui n’est jamais arrivé ? Avaler ce mensonge pur et simple ? Elle doit être raisonnable. Je ne veux pas me traîner cette étiquette de frappeur de femmes juste pour elle” autant dire qu’on est pas encore au bout de nos surprises avec cette affaire.