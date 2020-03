Ce samedi 21 mars 2020, dans un communiqué de presse, les membres de la famille du célèbre chanteur Kenny Rogers, ont annoncé son rappel à Dieu à l’âge de 81 ans dans la nuit d’hier vendredi à aujourd’hui. « Rogers s’en est allé paisiblement, à la maison, de mort naturelle, accompagné par des soins palliatifs et entouré de sa famille » a indiqué le communiqué de presse qui précise que sa mort n’est pas liée à la pandémie du coronavirus qui fait actuellement des ravages dans le monde entier.

Avec plus de 60 ans de carrière artistique, la star de la musique country née au Texas est connue pour ses célèbres tubes The Gambler et Islands in the Streamchantés aux voix de velours. En effet, Kenny Rogers avait débuté sa carrière à la fin des années 1950, mais c’est en 1977 qu’il va commencer par connaître du succès avec son premier tube en solo classé parmi les meilleurs ventes de disques avec la ballade Lucille qui avait été classée également numéro un en Angleterre et au Canada. Il était ainsi devenu très vite une référence dans les genres rockabilly, jazz, pop et d’autres, qu’il réinterprétait dans son style country.

Trois fois lauréat Grammy

Membre du “Country Music Hall of Fame“, Kenny Rogers avait gagné six “Country Music Awards” et ses titres ont occupé vingt-quatre fois la première place du hit-parade. Il a été au total lauréat de trois Grammy. Avec ses belles mélodies et ses nombreuses tournées, il a été réputé artiste pop grand public, surtout grâce à ses réinterprétations des chansons de noël. Kenny Rogers a été connu sur la scène internationale grâce à ses duos avec l’artiste country Dolly Parton et ses apparitions au cinéma et dans des émissions télévisées comme The Muppet Show.