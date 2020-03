Il ne cessera jamais de faire parler de lui. Kylian Mbappé, la pépite française, a une nouvelle fois étonné par ses actions prodigieuses. C’était hier mercredi, lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain (PSG) et l’Olympique Lyonnais (OL). Une rencontre comptant pour la qualification en finale de la coupe de France. Au terme des 90 minutes, le PSG s’est imposé sur un score de cinq buts à un. La star française s’est illustrée en inscrivant trois buts qui rapprochent son équipe de la finale,. Son deuxième « but anthologique » a marqué les esprits.

Un but « maradonien »

Alors qu’il venait de récupérer une mauvaise passe dans son camp, derrière la ligne médiane, Mbappé , à lui seul, a mystifié toute la moitié du terrain pour aller crucifier Lopes, le gardien de but lyonnais. Dans sa course, il s’est retrouvé nez à nez avec Marcelo. Mais celui-ci ne va pas constituer un obstacle pour lui. Très vite, avec « un mouvement brusque vers l’intérieur… » il élimine Marcelo avant de conclure plus loin une frappe ferme qui ne laisse aucune chance à Lopes.

Cette réalisation de la star a été comparée aux prouesses de Diego Maradona. Dans toute l’Europe, les médias n’ont pas tardé à apprécier ce but « merveilleux ». C’est « un but de vrai génie » a écrit un site d’informations sportif avant d’ajouter qu’il s’agit d’ « un but maradonien ». D’autres parlent d’ « un grand Kylian Mbappé » qui a « commandé la victoire » de son équipe.

Un but « maradonien », pas nouveau pour Mbappé

Le natif de Bondy, le mois dernier, avait déjà fait parler de lui par une action surprenante. Contre l’équipe de Reims en demi-finale de la coupe de la Ligue, il a inscrit un but digne d’un certain Maradona. L’attaquant parisien, alors qu’il était au sol, a d’un geste malin inscrit un but de la main, suite à une confusion dans la surface de réparation adverse. Ce but « maradonien » lui a valu une sanction.