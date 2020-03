Ce mercredi, le ministre français des Affaires Etrangères annonçait que la Chine, au nom de la longue coopération qui liait les deux pays et en réciprocité de l’aide apportée au plus fort de la crise à Wuhan ; avait décidé de faire parvenir en France une grosse cargaison de masques et de gants chirurgicaux. Les premiers chargements devraient arriver par fret aérien ce Mercredi et se poursuivre jusqu’au lendemain.

1 million de masques et de gants

Selon, Jean-Yves Le Drian, qui s’exprimait sur le plateau d’une chaine française, avait déclaré que « Un premier avion est arrivé via la Belgique plus tôt mercredi et un second arrivera jeudi ». Le tout pour décharger sur le sol français, près d’un million de masques destinés à soutenir les efforts du gouvernement français dans sa lutte contre la pandémie. Une bonne nouvelle surtout que les ministres européens réunis en réunion extraordinaire en début de mois à Bruxelles, avaient déjà dit leur inquiétude de ne pas pour avoir à disposition les masques médicaux nécessaires pour les protections individuelles. Surtout que 60% de la production mondiale de ces masques se localiserait dans la région élargie de Wuhan en Chine, où le virus était pour la première fois apparu.

Mais passées les premières semaines de crises, la Chine aurait relancé la production. Au 29 février, Pékin produisait déjà 116 millions de masques par jour, y compris un mélange de masques jetables et haut de gamme comme le modèle N95 de conception américain Ce bond exponentiel serait le résultat d’un important changement de politique industrielle. La Chine encourageant ses puissantes entreprises d’État , comme en temps de guerre, à diriger l’effort national de fabrication de masques. Une production qui permettait aujourd’hui à la Chine de combler la forte demande intérieure, d’en exporter ou tout simplement d’en faire don.

La France en passe de décréter l’état d’urgence

En France, alors que le nombre de cas passait la barre des 7700 avec plus d’une vingtaine de décès déplorés de Mardi à Mercredi, pour un total de 175 morts ; le gouvernement serait en passe de décréter l’« Etat d’Urgence sanitaire ». Un projet de loi à cet effet devant être présenté en procédure d’urgence en conseil des ministres ce mercredi. Ce projet s’il était adopté, autoriserait le gouvernement « pour 12 jours » de déclarer sur « l’ensemble ou une partie du territoire français », l’Etat d’Urgence sanitaire.

Une circonstance qui permettrait au « Premier ministre de prendre par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé » des décisions de restrictions partielles ou globales de « certaines libertés » et de « procéder aux réquisitions de tout bien et services nécessaires afin de lutter contre la catastrophe sanitaire ».