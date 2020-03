En Iran, vingt-sept personnes sont décédées des suites d’une consommation d’alcool frelaté. En effet, ces dernières ont eu vent d’une rumeur selon laquelle boire des boissons alcoolisées aidaient à guérir du nouveau coronavirus, rumeurs infondées et sans vérité scientifique. Résultat, les victimes se sont ruées sur des stocks avant de s’en servir.

Un tragique événement qui prouve à quel point la situation est tendue en Iran où, lundi dernier, le régime annonçait 237 victimes. L’un des principaux pays touchés par la crise sanitaire, l’Iran semble avoir du mal à gérer l’expansion de la maladie, résultat, les citoyens apeurés osent toutes les techniques même celles interdites puisqu’en Iran, la consommation et la vente d’alcool sont strictement prohibées.

27 iraniens meurent en buvant de l’alcool

À ce titre, l’alcool de contrebande s’est largement développé, au point que dans la province Khouzestan, au Sud-Ouest de l’Iran, vingt personnes aient trouvé la mort après avoir bu de l’alcool frelaté. Dans la province d’Alborz, à côté de Téhéran, ce sont sept autres victimes qui ont été dénombrées, elles aussi soucieuses de s’immuniser ou de guérir le coronavirus. En tout et pour tout, 218 personnes ont été hospitalisées à la suite de cette rumeur, toute sous l’emprise d’alcool de très mauvaise qualité.

L’Iran tente de faire face

Dans les faits, des rumeurs qui se sont rapidement propagées, affirmaient que la consommation d’alcool aiderait à vaincre le coronavirus. Cette psychose ambiante a poussé les victimes à boire du méthanol. Concernant le coronavirus, plus de 7 000 personnes ont été contaminées par la maladie, faisant du pays l’un des plus touchés avec la Chine, l’Italie (qui a confirmé la quarantaine sur l’ensemble de son territoire) et la Corée du Sud.