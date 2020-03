Dans une interview accordée au journal Fraternité, le président de la Cellule nationale de Traitement des informations financières (Centif), fait savoir que le risque de blanchiment de capitaux est très élevé au Bénin. Il se base sur le rapport d’évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme approuvé par le conseil des ministres en novembre 2018 .

« Suivant les conclusions du rapport sur l’ENR, le risque de blanchiment de capitaux est très élevé au Bénin, tandis que celui lié au financement du terrorisme se situe à un niveau moyen » a-t-il déclaré. Afin de lutter contre ces fléaux, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre les recommandations de ce rapport. Ainsi donc le ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni, a veillé à l’élaboration d’un plan d’actions et d’un plan stratégique pour la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport.

« Sept axes ou pôles stratégiques ont été retenus pour définir les actions et mesures à mettre en œuvre en vue de corriger effectivement les faiblesses et lacunes identifiées et faire face efficacement aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans notre pays » informe le patron de la Centif .

Il s’agit entre autres des actions et mesures qui visent à renforcer les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des assujettis, le renforcement des capacités des autorités d’enquête et de poursuite sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.