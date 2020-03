En France, une magistrate vient d’être condamnée devant la justice pour une vengeance qui fait froid dans le dos. En effet, cette dernière n’aurait pas supporté que son ex-compagnon ait décidé de la quitter afin de se mettre en couple avec la sœur de l’ancienne ministre pour qui elle était employée au ministère.

Ancienne conseiller en justice auprès d’une ancienne ministre, cette magistrate de 58 ans a été mise en examen au mois de décembre dernier, pour “faux et usage de faux en écriture publique ou authentique par personne dépositaire de l’autorité publique”. Dans les faits, celle-ci aurait organisé tout un stratagème afin de pouvoir se marier au mois de mars 2019, du côté de Saint-Denis de la Réunion, là où elle était en fonction.

Elle invente un faux mariage

Dans l’idée, elle a réalisé de faux documents lui permettant de se marier légalement avec « un complice » qui lui, s’est fait passer pour son ex-compagnon. C’est donc avec stupeur que la vraie personne, le véritable ex, a appris qu’il s’était marié, et ce, sans le savoir. Son ancienne compagne elle, n’a pas du tout apprécié de le voir la quitter après des années de vie commune et ce, pour la sœur de la ministre avec qui elle collaborait.

Elle risque jusque 15 ans de prison

Le complice de la mairie ainsi que la fille de la magistrate ont également été interpellés, entendis puis placés en détention. Un procès en assise est attendu et la magistrate trompée, vexée, risque très gros. En effet, dans un cas pareil, les peines vont jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle et 225.000 euros d’amende.