Diego Armando Maradona, la légende du football en Argentine est visiblement devenue un porte-bonheur. En effet, avant un match devant opposer son club au River Plate, Carlos Tevez l’ancien attaquant des deux Manchester (City et United) a posé un acte plutôt exceptionnel. Il est allé embrasser celui qui s’est fait illustrer par le passé par « la main de Dieu ».

“Je devais embrasser Diego”

Sur les séquences vidéo, on voit le joueur embrasser et enlacer durant plusieurs secondes la star du football. Pour expliquer son acte assez inhabituel, il indique qu’il devrait embrasser l’ancienne gloire du football. « Je devais embrasser Diego. Comme ça, la chance m’accompagnait. Des fois, vous devez aller chercher la fortune », avait déclaré pour justifier son acte.

Par la suite, les fruits ont finalement tenu la promesse des fleurs. Il était l’auteur du but de la victoire contre le River Plate. A la 72ème minute, sa frappe du droit à 20 mères a fini sa course au fond des filets. Le joueur de 36 ans donne ainsi la joie aux supporters venus nombreux au Bombonera. «C’est l’une de mes plus grandes émotions vécues grâce au football. Ce titre est comme le premier pour moi», a confié Carlos Tevez.