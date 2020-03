Face à l’épidémie de Coronavirus qui prend de plus en plus d’ampleur, plusieurs nations du monde s’organisent pour limiter la propagation de la maladie. Le covid -2019 a été confirmé dans plusieurs pays du monde notamment aux États-Unis où 12 morts et 200 cas de contamination ont été enregistrés. Face à la vitesse de propagation du Coronavirus, les USA, à l’instar des autres pays touchés par la maladie, ont pris des mesures urgentes pour limiter au maximum la propagation du Coronavirus.

Depuis plusieurs jours maintenant, on assiste à une série d’annulation de grands rendez-vous sportifs à l’échelle mondiale. De sérieuses menaces planent sur la tenue des deux principaux événements sportifs de cette année 2020 à savoir les Jeux Olympiques de Tokyo et l’Euro 2020. Aux États-Unis, la prestigieuse NBA se prépare à mettre en place un plan de prévention contre le Coronavirus.

Pas de public, pas de match pour King James

En effet, la prestigieuse ligue de basket nord-américaine a demandé à toutes les équipes de la ligue de commencer à s’organiser dans l’optique de jouer des matchs à huis clos. Tout une série de mesures seront prises au niveau des parquets pour repousser une éventuelle contagion. Il faut dire que la possibilité de jouer des matchs à huis clos n’est pas du tout du goût de la superstar des Los Angeles Lakers, Lebron James.

La superstar n’envisage pas l’idée de jouer un match sans public.”Si je vais sur le parquet et qu’il n’y a pas de spectateurs, je ne joue pas. Je n’ai pas disputé un match sans spectateurs et ce, depuis que j’ai commencé le basket” a livré King James. La NBA n’envisage pas ces matchs à huis clos par gaieté de cœur mais dans un souci de préserver la santé des joueurs et des fans face à une maladie dangereuse dont on peine pour le moment à trouver un remède.