Bientôt, ils vont vivre loin des engagements officiels de la famille royale. Avant leur apparition lundi prochain avec la reine et plusieurs autres personnalités, Meghan Markle et le prince Harry ont répondu présent, jeudi dernier, à la cérémonie des ‘’Endeavour Fund Awards’’. Elle s’est déroulée dans la Mansion House à Londres. La pluie qui s’abattait sur la ville n’avait pas empêché les Sussex d’afficher plus de romantisme. Mais pour cette première apparition officielle, le couple a fait face à plusieurs mouvements d’humeurs de la part de certains individus.

Même si dès son arrivée, main dans la main, le couple a reçu plusieurs applaudissements, cela ne va pas durer longtemps. En effet, un anonyme n’a pas du tout été gentil avec les parents du petit Archie. Selon les informations rapportées par ‘’The Mirror’’, cet individu n’a pas hésité à huer le couple, mais ce sera sans effet négatif sur la joie qui va régner tout au long de la soirée.

La bonne humeur n’a pas été gâchée, mais…

Suite aux actes désobligeants dont ils ont été victimes, Meghan Markle et son mari ont poursuivi leur soirée, riche en bonne humeur. Mais contre toute attente, d’autres anonymes ont aussi fait parler d’eux. Â la sortie de la soirée, le couple qui veut se libérer des charges royales a fait face aux désobligeances de ceux-ci.

C’est une œuvre musicale osée du groupe Dexy’s Midnight Runners que ces individus, probablement ivres ont entonné. Richard Palmer, le correspondant royal du ‘’Daily Express’’ a posté la vidéo de la scène sur son compte twitter. Toutefois, il faut rappeler que le couple avait répondu présent à la cérémonie des Endeavour Fund Awards dans l’objectif de rendre hommage aux soldats blessés et malades qui ont participé à des défis sportifs remarquables au cours de l’année.