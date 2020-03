Le prince Harry et sa compagne Meghan Markle étaient présents tout récemment au Royaume Uni afin de prendre part à leur dernière série d’engagements dus à leur statut de Duc et de Duchesse de Sussex. Après cela, le couple princier va s’installer de façon permanente au Canada où ils vont commencer une nouvelle vie aux côtés de leur enfant, le petit Archie qui a 10 mois maintenant. Il faut dire que la décision de Meghan et d’Harry en a surpris plus d’un outre manche et a suscité des interrogations au sein de la famille royale britannique.

La reine Élisabeth II a également été prise de court, elle avait notamment convoqué une réunion avec les prétendants à la couronne britannique (le prince Charles et ses deux fils William et Harry) pour clarifier les choses. Le monarque de 93 ans s’est aussi entretenue individuellement avec le prince Harry au cours de ses derniers jours, il semble qu’elle a décidé de respecter la décision de son arrière-petit-fils et de son épouse. Élisabeth II avait notamment déclaré qu’Harry et Meghan seraient toujours les bienvenus à Buckhingham Palace.

La référence faite par la monarque

En commémoration de la journée du Commonwealth, la reine Élisabeth II a livré un discours sur l’impact moderne de la famille royale britannique sur l’institution anglophone. Meghan et Harry étaient présents et Élisabeth II n’a pas manqué de leur faire un clin d’œil. Faisant un signe de tête subtil au couple princier Élisabeth II a parlé de la diversité des peuples et des pays qui composent la famille mondiale. Meghan a certainement dû se retrouver dans les paroles de la reine, elle qui est américaine. “Un tel mélange de traditions sert à nous rendre plus forts, individuellement et collectivement, en nous fournissant les ingrédients nécessaires à la résilience sociale, politique et économique” dira la monarque.