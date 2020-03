Le prince Harry et Meghan Markle ont quitté le Canada pour une nouvelle destination. Arrivé au Canada depuis le mois de janvier, le prince Harry voulait vivre une nouvelle vie avec Meghan et son fils. La décision du couple de quitter maintenant le Canada survient à un moment où le prince Charles est testé positif au coronavirus. Ceci pourrait être un coup dur pour la reine Elisabeth II, qui n’avait pas voulu du départ du prince pour le Canada.

Un déménagement sur les Etats-unis

Désormais le prince Harry et Meghan ne résident plus au Canada. Avant la fermeture des frontières entre le Canada et les Etats-unis à cause du coronavirus, le couple a préféré faire ses adieux au Canada pour se rendre en Amérique, précisément à Los Angeles. Un déménagement que les proches du couple qualifierait d’une énième trahison. La presse anglaise aurait surnommé ce ”coup de théâtre” le ”Megxit 2”. Doria Ragland, la mère de Meghan, étant en Amérique, le couple compte sur elle et sur un grand nombre de soutiens.

Un déménagement planifié depuis

Pendant que Kate Middleton et le prince William tiennent à leur clan, Meghan Markle et Harry ont décidé de changer une fois de plus de décor. Le choix des parents d‘Archie, n’est pas pour autant étonnant, puisque, ce n’est un secret pour personne que les époux se sont lancés dans la recherche d’une maison en Californie depuis quelques mois. Même si les frontières se fermaient, cela ne constitue pas un obstacle à leur projet de déménagement. « Les frontières fermaient et les vols s’arrêtaient. Ils devaient en sortir. Ce déménagement était prévu depuis un certain temps. Ils ont réalisé que le Canada ne fonctionnerait pas pour diverses raisons et ils veulent être basés dans la région de Los Angeles » a confié une source proche du couple au média “Sun“.