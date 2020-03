C’est un rêve fou. C’est ainsi que la toile et quelques proches de David Beckham qualifient les ambitions de l’Inter Miami. Le club, qui n’est rien d’autre que la propriété de l’ancien joueur de Paris Saint Germain, voit déjà les choses en grand alors qu’il vient juste d’être accueilli dans la Major League Soccer (MLS), la ligue professionnelle de football en Amérique du Nord. Plusieurs fois, David Beckham a martelé son ambition de réunir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au sein de son écurie. Dans un entretien accordé à ‘’Reuters’’, le fondateur et président de l’Inter Miami a évoqué une fois encore une arrivée possible de Messi et de Cristiano à l’Inter Miami.

« Si l’opportunité se présente »

L’ancien joueur du Real Madrid pense désormais comme un dirigeant et entrevoit des gros morceaux pour l’avenir de son club. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, sont les deux stars qui sont actuellement dans son viseur. Tout en reconnaissant la force de son club, David Beckham veut, « si l’opportunité se présente » avoir les deux stars chez lui.

« Nous croyons vraiment en l’équipe que nous avons, nous sommes satisfaits des joueurs. Mais nous avons également dit que si nous avions la possibilité de faire venir des joueurs européens de renom dans la ville nous le ferons… » a déclaré l’ex-sociétaire du Paris Saint-Germain, avant d’ajouter que son club a « été contacté par de nombreux joueurs… » et que « si l’opportunité se présente d’en faire venir du calibre de Cristiano ou de Lionel (…) ce serait fantastique ».

Une tentation qui pourrait réussir à L’Inter Miami

Le propriétaire du nouveau club du MLS ne manque pas d’ambition. Les projets pour l’avenir de son club, pourraient lui permettre d’avoir Messi et Ronaldo. L’ancien international anglais tente pour l’heure sa chance avec trois noms prestigieux : Sergio Agûero, Luka Modric et Edinson Cavani. Même si pour le moment les stars du Barça et de la Juventus ne sont pas encore à ses portes, l’arrivée de ces noms pourrait être un facteur qui va inciter la venue des deux athlètes.