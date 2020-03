Alors que la France est actuellement confinée, le gouvernement ayant décidé de prendre des mesures radicales visant à contre la propagation du covid-19, certaines personnes sont prêtes à tout afin de continuer à vivre normalement. Si beaucoup tentent de sortir, d’autres profitent de l’occasion pour mener à bien certaines activités douteuses.

À Montpellier, dans l’Hérault, un individu a ainsi été condamné à une peine de prison de huit mois pour violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique. Il a également été reconnu coupable de tentative de vol avec effraction. Cette peine a été couplée à une interdiction de séjour dans l’Hérault. Connu des forces de l’ordre, ce dernier a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon toutes vraisemblances, il aurait tenté d’entrer par effraction à la faculté de pharmacie de Montpellier afin d’y voler des masques de protection en vue de les revendre à des prix extrêmement hauts, au marché noir.

Un homme crache sur des policiers

Placé en garde à vue, il aurait commencé à se montrer relativement violent avant de cracher en direction des policiers prenant son témoignage, affirmant être atteint du nouveau coronavirus. Un comportement que les autorités affirment être de plus en plus récurrent, ce qui a le don d’agacer. À ce titre, la décision de justice de sanctionner très rapidement le suspect a été saluée par les forces de l’ordre, qui continuent cependant de réclamer des masques de protection, des gants et du savon pour celles et ceux qui sont obligés de travailler.

Les forces de l’ordre, abandonnées ?

Se sentant abandonnés, les policiers et gendarmes espèrent rapidement être entendus par l’exécutif et attendent que des mesures soient rapidement annoncées afin de garantir la sécurité des effectifs en place, mais également celles des personnes venant déposer une plainte ou des suspects entendus. Une situation que de nombreux corps de métier rencontrent, notamment les caissiers et caissières, souvent en première ligne. Plusieurs points restent donc à améliorer si les Français et les européens de manière générale, souhaitent rapidement contrer la maladie.