En Europe, la pandémie du coronavirus bat son plein et que ce soit en Espagne, en Italie ou en France, le cœur n’était certainement pas actuellement à la célébration du sport Roi. En outre l’arrêt sur le continent des cinq ligues majeures, aurait porté un coup non négligeable aux finances des grands clubs européens, le FC Barcelone inclus. Du coup, ‘’Les Blancos’’ pour le prochain ‘’Mercato’’, pourraient sérieusement revoir leur prétention à la baisse. Une manœuvre qui pourrait affecter le retour de Neymar au ‘’Camp Nou’’.

Un Mercato déjà affecté par le coronavirus

En début de semaine, l’Organisation faitière du football en Europe, l’UEFA aurait convoqué une réunion pour savoir l’attitude à tenir face à la pandémie et à ses répercussions sur le sport. L’Objectif étant de décider surtout si les compétions majeurs, la Ligue des champions, la Ligue Europa et le Championnat d’Europe pourraient continuer cet été, et donc permettre aux clubs de savoir si oui ou non ils pourront terminer la saison. En tout état de cause, les rencontres déjà annulées auraient déjà eu une incidence sur les finances des Clubs puisque la paralysie du jeu survenait à un moment où la plupart des clubs planifiait et se positionnait sur le prochain marché estival des transferts

Et les sommes perdues à cause du coronavirus, affecterait très certainement la planification sportive du FC Barcelone. Au point où si, le club avait toujours l’intention d’acquérir Neymar Jr, mais il n’est pas certain qu’ils puissent avoir les ressources nécessaires pour le faire. Selon des observateurs, les ‘’Blancos’’ pourrait avoir de sérieux problèmes pour mener à bien le plan qu’il avait en tête avant l’explosion de la pandémie, surtout si la crise en Espagne ne se résorbait pas rapidement. Au 25 Mars, le pays avait annoncé 11 000 cas confirmés et près de 500 décès.

Un coup dur pour Neymar

L‘international brésilien, Neymar avait été l’un des grands protagonistes du marché des transferts de l’été 2019. L’ex de Santos avait vraiment désiré partir du PSG et retourner au FC Barcelone, mais comme les clubs n’étaient pas parvenus à un accord, la série avait donc été reportée jusqu’à nouvel ordre. Le problème majeur ayant été la question de la valeur du joueur et des compensations financières auxquelles devraient s’attendre le club propriétaire ; la FIFA avait sur ce point fourni une alternative intéressante.

Le règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FIFA ayant de fait fixé le montant de transfert du brésilien à 180 millions d’Euros, 40 millions de moins que le Mercato passé. Les chances de départ de Neymar pour cet été s’annonçaient donc meilleures, puisque le FC Barcelone, avait dit être toujours très intéressé par l’attaquant du PSG. Mais le Covid-19 s’était interposé et Neymar pourrait encore attendre une année.