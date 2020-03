Le conflit syrien n’aura visiblement pas livré tout son verdict. Quelques jours après l’entrée dans la ville de Saraqeb, de la police militaire russe, Ankara annonce qu’il a sollicité l’appui matériel des Etats-Unis dans le cadre de ce conflit. En effet, face aux hommes des médias ce mercredi 4 mars, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé qu’il a formulé à l’endroit de l’actuel locataire de la Maison Blanche des demandes relatives à une mise à disposition de munitions.

Ceci aura ainsi pour mérite de lui permettre de poursuivre le combat qu’il mène en Syrie. «J’ai fait parvenir ces demandes à Monsieur Trump», a lancé l’homme fort d’Ankara. Ces déclarations font suite à celles qui avaient été faites par James Jeffrey, représentant spécial des États-Unis pour la Syrie. L’officiel américain indiquait qu’il est disposé à accompagner les opérations de la Turquie dans le gouvernorat d’Idlib en mettant à sa disposition tout l’arsenal dont elle a besoin.

L’imminence d’un cessez-le-feu?

Malgré ces dispositions qui ont été prises, le président turc Recep Tayyip Erdogan continue de penser à un accord de cessez-le-feu dans le pays. Le jeudi 5 mars, une rencontre est prévue avec Vladimir Poutine à Moscou dans le but de poursuivre les négociations. Il sera notamment question de la situation dans le gouvernorat d’Idlib. «Les négociations à Moscou doivent conduire à un cessez-le-feu immédiat en Syrie», a déclaré le président turc.

Rappelons que quelques jours plus tôt, le centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie avait indiqué dans un communiqué l’entrée des unités de la police militaire russe. «Compte tenu de l’importance d’assurer la circulation sécurisée et libre des transports et de la population civile sur les autoroutes M4 et M5, des unités de la police militaire russe sont entrées dans la ville de Saraqeb, le 2 mars vers 17h00», avait fait savoir le centre dans son communiqué.