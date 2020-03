Pour l’ancienne gloire du Paris Saint Germain (PSG) Ronaldinho, les choses se compliquent de jours en jours. Ce mardi 10 mars, un juge du Paraguay a décidé de le maintenir ainsi que son frère en détention provisoire dans le cadre de l’affaire de détention et usage de faux passeports dont ils sont accusés d’après une déclaration faite par le procureur Osmar Legal. Selon le représentant du Parquet, « le juge a rejeté la demande de la défense de liberté conditionnelle ou d’assignation à domicile » de Ronaldhino et de son frère.

Gustavo Amarilla, le nouveau juge qui a en charge le dossier, a décidé de garder Ronaldo de Assis Moreira et son frère en détention provisoire afin qu’ils restent à la disposition de la justice. Selon lui, vu la densité de l’affaire qui impliquerait des fonctionnaires haut placés et des hommes d’affaires qui ont épaulé la venue de l’ancien joueur au Paraguay, il est nécessaire en vue du bon déroulement des enquêtes, que les deux hommes soient présents à Asuncion. « Je reconnais que ce cas pourrait mériter une mesure moins contraignante que la détention. Mais c’est ma responsabilité de ne pas perturber l’enquête du parquet. Et cela pourrait être le cas avec une fuite » potentielle des deux frères, a fait savoir le juge.

”Ronaldinho n’a commis aucun délit”

Pour rappel, Ronaldinho et son frère avaient présenté leurs passeports à la police de l’immigration au moment de leur venue dans le pays, sans qu’aucune anomalie n’ait été révélée. C’est après que la police a perquisitionné l’hôtel où habitait les deux mises en cause. C’est là que les enquêteurs ont fait la découverte des faux passeports paraguayens réalisés à Asuncion, selon les informations livrées par le ministre de l’Intérieur Euclides Acevedo.

Pour les conseils de Ronaldinho, c’est la fondation Fraternidad Angelical, dont la présidente Dalia Lopez fait actuellement l’objet d’un mandat d’arrêt, qui est responsable de l’organisation du voyage des deux hommes. A en croire Me Sergio Queiroz, l’avocat brésilien du Champion mondial de 2002, c’est Fraternidad Angelical qui a fourni les faux passeports aux deux hommes dans le but de leur faciliter la possibilité de faire des affaires dans le pays. « Ronaldinho n’a commis aucun délit car il ne savait pas que le passeport qui lui a été remis était un faux » a déclaré le conseil dimanche dernier.