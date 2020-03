Pelé est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, avec trois coupes du monde remportées au cours d’une illustre carrière de plus de 20 ans. Mais l’ancien athlète aujourd’hui de 79 ans, lors de récentes apparitions publiques, avait été vu en fauteuil roulant et selon son fils, la légende brésilienne serait devenue déprimée en raison de sa mauvaise santé et de son incapacité à marcher sans aide. Des déclarations réfutées par le Roi Pélé.

Il y a de “bons et de mauvais jours”

La deuxième semaine de février, c’était ‘’Edinho’’, fils de la légende, qui dans des confidences à un média nationale, avait lancé l’alerte. Selon le fils, le vieux footballeur était « assez fragile » à cause d’une opération qu’il avait subi, « une arthroplastie de la hanche ». En outre cette opération n’aurait pas été suivie d’une rééducation idéale et adéquate, ce qui aurait induit un « problème de mobilité » et bien entendu « une sorte de dépression » chez le ‘’Roi’’. « Imaginez, il est le roi, il a toujours été une figure si imposante, et aujourd’hui il ne peut plus marcher correctement. Il est gêné, il ne veut pas sortir, être vu (…) Il devenu est solitaire.» avait ajouté en substance Edinho.

Quelques jours plus tard, l’ancienne gloire brésilienne dans un droit de réponse déclarait à la presse de son pays, « Merci pour vos prières et vos inquiétudes ». Mais avait-il ajouté : « Je vais bien. J’ai 80 ans cette année. J’ai mes bons et mes mauvais jours. C’est normal pour les gens de mon âge. Je n’ai pas peur, je suis déterminé et je suis confiant dans ce que je fais ».

« Je vais bien et Dieu Merci »

Mais malgré ce démenti, la rumeur sur la dépression de la légende avait grossi et de nombreux fans à travers le monde auraient commencé à dire leurs inquiétudes. Aussi le ‘’Roi’’ dans une entrevue à la branche brésilienne d’un média américain, récemment encore, avait tenu à revenir sur ces « rumeurs » de dépression. « Je vais bien et Dieu Merci » avait dit Pelé.

Ajoutant en outre que bien que « cette histoire de dépression » soit partie d’un bon sentiment de membres de sa famille qui s’inquiétaient pour lui ; elle n’avait absolument pas sa raison d’être. C’était vrai qu’il avait subi une « une opération du fémur » et qu’il était « rentré avec un déambulateur », mais tout doucement il se « remettait », même si avait plaisanté la légende, il ne pouvait pas encore « faire du vélo ». « Je ne sais pas si cela été mal compris (…) mais, (…) ils ont inventé ma dépression », avait tenu à clarifier le grand Pelé.