La dernière cérémonie des Césars continue de faire jaser. En effet, Roman Polanski, réalisateur controversé puisque accusé par de nombreuses femmes, de viols et d’agressions sexuelles, a été célébré en remportant le prix du meilleur réalisateur pour sa dernière création, « J’accuse ». Une annonce qui a provoqué un tremblement de terre.

Adèle Haenel, actrice qui a récemment dénoncé les dérives sexuelles au sein du cinéma français a quitté la salle avant que de nombreuses voix ne viennent huer l’annonce du jury. Très vite, le septième art français s’est retrouvé coupé en deux camps avec, d’un côté, celles et ceux qui défendent Polanski et de l’autre, celles et ceux qui haussent le ton afin de les critiquer.

Une cérémonie qui fait polémique

Lambert Wilson, acteur, s’est ainsi attiré les foudres d’une partie du public en critiquant ouvertement Florence Foresti, maîtresse de la soirée qui n’a pas hésité à tacler Polanski tout au long du show. Selon lui, elle et les personnes qui critiquent Polanski ne sont rien comparé au réalisateur et son œuvre. Une critique qui a poussé de nombreuses féministes à venir manifester devant l’une des salles de concerts dans laquelle il se produisait également, du côté de Lille, en scandant « Polanski viole, Wilson cautionne ».

“Pour et contre” s’écharpent

Autre personne à défendre Polanski, l’actrice Fanny Ardant. Récemment interrogée au sujet du réalisateur, cette dernière n’a pas hésité à le défendre, au même titre que Frederic Beigbeder, qui sur Europe 1 a pointé du doigt « la meute de hyènes en roue libre » qui s’en est prise au réalisateur lors des derniers Césars. L’occasion pour lui de critiquer Florence Foresti, qu’il a trouvé « écœurante » au cours de la cérémonie. Il conclura son billet en plaçant l’art, le grand art même, au-dessus de tout ce qui peut être jugé bon ou mauvais.

Très attendu sur le sujet, Gérard Lanvin lui, a pris le parti des femmes. À ses yeux, la parole se libère enfin et celui-ci a tenu à saluer ce bel effort au sein de la société. Donnant raison à celles qui ont subi les pires sévices, l’acteur fait donc passer un message clair. Rose McGowan et Rosanna Arquette, actrices américaines à l’origine du mouvement #MeToo ont également tenu à indirectement tourner le dos au cinéma français, saluant la décision d’Adèle Haenel de quitter la salle avant la fin de la cérémonie.