Une série de contrevérités. C’est ainsi que les autorités du ministère de la santé qualifient les informations faisant état de la libération sans raison valable des personnes placées en quarantaine depuis le mercredi 18 mars 2020. Selon les informations publiées sur le site officiel du gouvernement béninois, il est important de savoir que le plan de quarantaine annoncé en conseil des ministres est mis en exécution depuis hier jeudi 19 mars à 00 heures.

Les passagers ont été conduits dans 3 des hôtels réquisitionnés

Maintenant que s’est-il passé dans la nuit du mercredi à jeudi ? Qu’est-ce qui justifie le fait que des personnes ayant rejoint Cotonou par voie aérienne aient été placées dans des hôtels alors que la mesure de quarantaine n’a pas encore pris effet ?. A en croire les autorités du ministère de la santé, l’opération d’hier jeudi s’inscrit dans la droite ligne de la prescription de l’auto confinement.

« Les passagers ont été conduits dans 3 des hôtels réquisitionnés, afin d’évaluer individuellement, de façon approfondie et avec sérénité, le plan individuel d’auto-confinement de chacun d’eux. La finalité de cette action était de s’assurer que chaque passager comprenait le principe, ses exigences, les sanctions possibles en cas de violation et les mesures prévues pour en assurer un suivi strict et rigoureux afin de les accompagner au mieux » peut-on lire sur le site officiel du gouvernement. L’évaluation a été faite pour chaque individu et en fonction du plan proposé la décision d’un auto confinement ou d’une quarantaine a été prise.

“Le gérant de l’hôtel a malencontreusement fait sortir 8 autres passagers non autorisés par le personnel de santé”

Les autorités du ministère de la santé rappelle au passage que les compagnies aériennes qui les transportaient vers Cotonou ont délibérément manqué de les prévenir des dispositions prises au Bénin. En ce qui concerne le cas de l’hôtel Sun Beach qui fait grand bruit, le ministère de la santé informe qu’il y a eu 73 passagers qui ont été conduits dans cet hôtel pour évaluation du plan d’auto-isolement.

A la fin, 24 d’entre eux ont été autorisés à rentrer après évaluation et validation de leurs plans d’auto-isolement. « L’exercice d’évaluation ayant pris fin tard dans la nuit, ils ont préféré attendre (que le jour se lève pour partir). Au moment de leur sortie, le gérant a malencontreusement pris la décision de faire sortir 8 autres passagers non autorisés par le personnel de santé » lit-on sur le site officiel du gouvernement. Il est précisé que ces 8 personnes ont déjà été retrouvées. Les autorités du ministère de la santé assurent qu’il n’y a eu aucun incident dans les autres hôtels réquisitionnés.