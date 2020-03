Le fait est pour le moins inédit. Un stagiaire du trésor a réussi à détourner des fonds publics. Du nom d’Amour Magnidé, ce sans foi ni loi a rapidement été arrêté. Alors qu’il comparaissait hier mardi 17 mars devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), il s’est vu infliger une peine de 15 ans de prison pour accès et maintien illégaux dans un système informatique en vue d’obtenir un bénéfice personnel au préjudice patrimonial pour autrui.

Des faits requalifiés

Les fonds détournés par ce dernier sont en effet des pensions de fonctionnaires retraités, payées par le trésor public. Elles sont évaluées à 40 millions 696 mille 100 fcfa. Le complice du criminel économique, Pharrell Ponty Ahouaga a quant à lui été condamné à 7 ans de prison ferme. Initialement accusé de complicité de détournement, les faits ont été requalifiés en blanchiment de capitaux. Signalons que les faits reprochés à M Magnidé ont aussi été requalifiés par la cour de céans puisqu’au départ, il était accusé de détournement de deniers publics.

Un ex secrétaire général du gouvernement parmi les victimes

Les fonds détournés par Amour Magnidé représentent les pensions de retraite de plus d’une cinquantaine de personnes dont un ex chef d’Etat major général des Forces armées béninoises, un ancien président de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption et un ex secrétaire général du gouvernement.