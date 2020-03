Hier, dans la soirée sortaient les premières tendances pour le ‘’Super Tuesday’’. La course à la présidentielle des démocrates lors de ce ‘’Super Mardi’’ aurait révélé deux finalistes clairs: Joseph R. Biden Jr et le sénateur Bernie Sanders. Le sénateur Sanders avait su mobilisé le soutien des libéraux et des jeunes électeurs pour réclamer le plus gros prix de la campagne, la Californie et plusieurs autres primaires. Mais pour Joseph R. Biden Jr. qui aurait remporté le Texas, la Virginie, la Caroline du Nord et au moins six autres États, ce s’apparentait à une remarquable démonstration.

L’endormi semble s’être éveillé

Le président Donald Trump, avait pris l’habitude d’affubler tous ses adversaires politiques d’un sobriquet. Et l’ancien vice-président, Joe Biden, avait reçu celui de « l’endormi ». Un surnom que lui aurait valu la morosité de ses apparitions dans les sondages. Biden bien engagé dans le début des primaires s’était rapidement fait rattraper et dépasser par ses rivaux démocrates.

Car alors que la sénatrice Elisabeth Warren avait tenu le haut du pavé au dernier débat télévisé et que Bernie Sanders faisait des percées remarquables dans les sondages ; Joe Biden semblait toujours avoir du mal à suivre. Du moins jusqu’à la semaine dernière où il remportait contre tous, les caucus de Caroline du Sud. Une remontée qui avait maintenant gagné en puissance alors qu’il tenait la dragée haute à Sanders et à tous les autres candidats démocrates jadis plus cotés.

Biden, tel un phénix renaissait de ses cendres, et en seulement trois jours, il avait redonné vie à une campagne qui sembler sur le point de s’effondrer. Une victoire écrasante en Caroline du Sud, samedi et mardi, l’ancien vice-président s’offrait le Texas, la Virginie, la Caroline du Nord, le Massachusetts, l’Arkansas, l’Alabama, le Tennessee, l’Oklahoma et le Minnesota. Des victoires qu’il devrait pour une bonne part au soutien de trois autres présidentiables démocrates qui s’étaient désistés au profit de sa candidature.

En attendant les résultats finaux, l’on pouvait avec fort peu de risques de se tromper que, la course des démocrates avait désormais ses finalistes ; deux candidats porte-drapeaux des ailes concurrentes du parti, Biden au centre et Sanders à gauche. Leurs deux autres rivaux majeurs, la sénatrice Elizabeth Warren et Michael R. Bloomberg, étant loin derrière eux.