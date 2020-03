Le prince Harry a été piégé par deux farceurs russes qui se sont faits passés pour l’activiste écologique Greta Thunberg et son père Svante. En effet, les youtubeurs russes Alexei Stolyarov et Vladimir Kuznetsov se seraient entretenus par téléphone avec le duc de Sussex à deux reprises, le soir du Nouvel an et le 22 janvier dernier, lors du séjour du couple princier au Canada. Au cours de ces échanges révélés par les deux russes, le prince Harry s’explique sur différents sujets, et sur le président américain Donald Trump.

Une admiration pour sa femme

Selon les extraits des échanges publiés par un média britannique, le duc de Sussex a montré sa grande admiration pour sa femme et son épouse Meghan Markle. « À partir du moment où j’ai trouvé une femme qui était assez forte pour pouvoir défendre ce en quoi nous croyons ensemble, cela les a tellement effrayés qu’ils sont maintenant incroyablement en colère, ils veulent se battre, et tout ce qu’ils sont en train de faire maintenant, c’est essayer de détruire notre réputation et essayer de nous couler » avait dit le prince Harry.

« Il faut faire des choix »

Questionné sur ses voyages en jets privés qui laissent un impact sur l’environnement, il a indiqué avoir fait ce choix pour sa famille. « La plupart des gens prennent bien des avions pour un week-end ou une soirée et que parfois pour la sécurité de sa famille, il faut faire des choix » a-t-il assuré. Dans ces conversations l’époux de Meghan Markle n’a pas manqué de fustigé l’inaction des dirigeants mondiaux, en ce qui concerne le réchauffement climatique.

S’agissant du numéro un américain Donald Trump, il a estimé que ce dernier avait les mains tâchées de sang. « Le simple fait que Donald Trump pousse l’industrie du charbon est si important en Amérique, qu’il a du sang sur les mains » avait martelé le prince Harry. Pour lui, le locataire de la Maison Blanche ne voudra rencontrer Greta Thunberg que pour soigner son image, sauf qu’il n’évoquera rien sur le changement climatique.