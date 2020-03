L’ancien monégasque et actuel joueur du club parisien PSG, Kylian Mbappé fait la une des journaux sportifs, pour sa valeur dans le club. Selon les informations révélées par l’Observatoire du Football qui a publié sa nouvelle évaluation de la valeur des cinq plus grands clubs de championnats européens, la valeur de l’effectif du Paris Saint Germain (PSG) avoisine le milliard d’euros. La valeur de l’attaquant âgé de 21 ans est estimée à plus du quart de ce montant.

Le PSG à la 7e position du classement

D’après les révélations de l’Observatoire du Football, la valeur du PSG est de 979 millions d’euros. Concernant Kylian Mbappé, il « représente à lui seul plus du quart de la valeur totale». Ce qui veut dire que le footballeur ne vaudrait pas moins de 250 millions d’euros. Notons que dans le classement fait par l’Observatoire du Football, le PSG est à la 7e place. Le trio des premiers est formé par le club anglais Liverpool (1,4 milliard d’euros), Manchester City ( 1,36 milliard d’euros) et le FC Barcelone (1,17 milliard d’euros).

Ils sont suivis par le Real Madrid (1,10 milliard d’euros), Chelsea (1 milliard d’euro) et Manchester United (1 milliard d’euros). Comme il est précisé dans la lettre hebdomadaire de l’Observatoire, cette analyse prend en compte « les vingt joueurs par club avec les valeurs les plus élevées selon l’algorithme spécifiquement développé par l’équipe de recherche».