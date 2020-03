À l’heure où la Russie intervient comme médiateur dans plusieurs conflits à travers le monde, le président russe Vladimir Poutine vient de faire un inventaire de l’armement dont dispose son pays. Selon le chef du Kremlin, la Russie est actuellement en mesure de répondre à toutes sortes d’attaques sur son territoire. Dans un récent entretien médiatique, l’homme fort de Moscou a indiqué que son pays dispose d’un arsenal inégalé qui peut faire peur à n’importe quelle nation qui aurait des velléités hostiles envers la Russie.

Le président Poutine s’est réjoui de la force de frappe dont dispose la Russie, il dira que l’armement dont dispose son pays n’a rien à envier aux autres puissances militaires. Vladimir Poutine s’est targué du fait qu’il n’y a que la Russie qui possède d’un certain nombre d’armes ultra-sophistiquées. “Pour la première fois, nous avons créé des systèmes de frappe offensifs que le monde n’a jamais vus. Maintenant, ils nous poursuivent pour essayer de nous rattraper. C’est une situation unique. Cela ne s’est jamais produit auparavant” a livré le président russe.

Poutine plus que serein

L’homme fort du Kremlin a également laissé entendre que la Russie se classait au septième rang mondial en matière de dépenses militaires derrière les États-Unis, la Chine, l’Arabie Saoudite, la Grande-Bretagne, la France et le Japon le tout dans un contexte de réduction des dépenses militaires.

Par la suite, Vladimir Poutine donnera cet avertissement à d’éventuels pays qui auraient des intentions hostiles contre la Russie: “La Russie ne se battra contre personne et elle prépare le terrain pour que d’autres pays n’aient pas non plus la moindre envie de déclencher un conflit armé avec elle”