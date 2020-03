Alors que le Sénégal se prépare à affronter la Guinée Bissau en double confrontation dans le cadre des phases éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, le gardien de but du Teunguedj Fc pourrait faire sa première apparition en équipe nationale avec la blessure d’Alfred Gomis. Le staff technique des Lions suivrait de près Baye Assane Cissé selon le journal Record.

Six buts encaissés en douze matchs

Baye Assane Cissé qui évolue dans le championnat local avec le club Teunguedj Fc pourrait rejoindre la tanière en qualité de troisième gardien gardien. Ce dernier a encaissé six buts en championnat local avec son club. Alors que cette prochaine sortie des hommes d’Aliou Cissé suscite des craintes liées au coronavirus, le président de la Fédération Sénégalaise, Augustin Senghor rassure : “Nous avons donné des instructions au président de la Commission médicale de la fédération de travailler sur cela et dans le schéma de préparation du match des dispositions particulières seront prises à l’entrée du stade avec des produits suffisants et pourquoi pas des outils nécessaires pour que cela ne se soit pas un lieu de propagation du virus“.

La phase aller de la rencontre entre le Sénégal et la Guinée Bissau est prévue ce 28 mars au stade Lat Dior de Thiès. Les Lions se déplaceront en Guinée Bissau pour la phase retour le 31 mars. Une double confrontation pour la perspective d’une qualification à la prochaine CAN.