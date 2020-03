Le Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-lépi) a rencontré les partis politiques ayant obtenu leurs récépissés provisoires hier mardi 17 mars. Il a échangé avec eux sur la transmission de la liste électorale à la Commission électorale nationale autonome (Céna).

“Nous ne pouvons pas dire aujourd’hui qu’on a plus besoin de cartes d’électeurs”

En effet, le Cos-lépi continue de recevoir des partis des demandes d’inscriptions de leurs candidats sur la liste électorale, des demandes de transfert de centre de vote ou même de retrait de cartes d’électeurs. Ces échanges ont permis à l’organe dirigé Jérémie Adomahou de constater que plusieurs autres requêtes sont en instance de lui parvenir pour traitement. Garba Yaya, le représentant du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), a demandé au Cos-lépi de retarder la transmission de la liste électorale, le temps de recevoir les dernières observations de la Céna sur les dossiers de candidatures.

« La loi nous permet d’attendre les 3 jours que la Céna a pour nous faire des observations. C’est après ça qu’on peut dire qu’on est prêt. Nous ne pouvons pas dire aujourd’hui qu’on a plus besoin de cartes d’électeurs. Et si dans les notifications à venir, on nous demande encore des cartes d’électeurs » fait observer l’ancien ministre du régime Yayi. Il estime que le Cos-Lépi doit attendre au minimum 5 jours, le temps qu’ils aient les notifications et bénéficient des 72 heures.

Le dernier mot revient à la plénière du Cos-Lépi

C’est après cela que la liste électorale peut être remise, a indiqué Garba Yaya non sans une menace à peine voilée. En effet, il a fait savoir que son parti allait saisir la Cour suprême, si les choses ne se passaient pas comme il a dit. Les représentants des partis UDBN et FCDB ont abondé dans le même sens que M Yaya.

Le président du Cos-Lépi dira avoir pris acte de leur requête, et insistera sur le fait que le dernier mot revient à la plénière de l’institution qu’il dirige. « La plénière du Cos-lépi va se pencher sur la question et nous allons leur revenir sur ce que nous aurons retenu » a déclaré Jérémie Adomahou.