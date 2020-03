La journée internationale des droits de la femme a été célébrée de différentes manières par la communauté internationale en général et par la gent féminine en particulier. C’était l’occasion pour bon nombre de personnes d’envoyer des messages aux femmes du monde afin de formuler leur souhait pour cette journée. L’ancienne Miss de la France, Vaimalama Chaves, n’était pas restée en marge de la célébration de cette journée. Dimanche dernier, dans un post sur Instagram, elle a adressé un message à toutes les femmes du monde, mais la suite pour elle n’a pas été très bonne. Les internautes se sont irrités par ses propos car celle-ci a profité du 08 mars pour faire la promotion d’un parfum.

« Vendre un parfum le jour où nous marchons pour nos droits ? »

« Une journée de plus qui célèbre le courage, la détermination et l’engagement, un parfum m’évoque une lutte datant du siècle précédent… » ; ce sont par ces mots que Vaimalama Chaves a commencé son message à l’endroit des femmes sur Instagram. Plus loin, elle explique que pour sa détermination à vaincre le monde, le produit (parfum) est un facteur encourageant. « Tant par son nom que par son parfum, il m’inspire davantage d’aplomb pour conquérir le monde sans fin » a-t-elle écrit. Face à ce message de la Tahitienne, la toile a très vite réagi. La colère des internautes ne s’est faite pas trop attendre. « C’est dommage » s’exclame un internaute, pour qui il est maladroit de profiter de la journée internationale des droits de la femme pour faire la propagande d’un parfum. « Vendre un parfum, le jour où nous marchons pour nos droits ? s’est-il ensuite étonné.. Certains internautes considèrent comme un manque de respect à l’égard des femmes qui luttent, le fait que Vaimalama Chaves fasse la publicité de ce produit et oublie les vrais problèmes de la gent féminine. « …Le 08 mars c’est la journée internationale pour les droits des femmes.(…) On parle entre autre féminisme, scolarisation des filles, lutte contre l’excision, les viols, l’oppression des femmes dans le monde. En vous servant de ce jour spécial comme argument de vente, vous manquez de respect à toutes les femmes qui luttent pour vos droits » peut-on lire dans les commentaires.

La polémique n’a pas trop duré

Au lendemain de son post qui a fait du tolet sur les réseaux sociaux, Vaimalama Chaves est revenue faire son mea-culpa. La brune de 25 ans, tout en remerciant les internautes de lui avoir fait comprendre les choses, se dit apprendre de ses erreurs. « J’apprends (…) On fait des erreurs, on se casse les dents ou on se prend un mur et je continuerai à me tromper encore » a-t-elle écrit dans un post ce lundi avant d’ajouter qu’elle espère être enseignée « davantage ». «…Je tenais à présenter mes excuses pour avoir été maladroite. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous et soyez heureux » a-t-elle conclu.