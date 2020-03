Face à la crise du coronavirus, Bill et Hilary Clinton avaient tenu tout le long de la semaine à dire toute leur gratitude au personnel de santé du comté de résidence, le comté de Westchester, l’un des 62 que compterait l’Etat de New York. Les Clinton auraient donc envoyé au total plus de 400 pizzas dans tous les hôpitaux en guise de remerciement pour tout ce que les professionnels de la santé font pour leur communauté; « sachant que ces héros n’auraient pas le temps de s’arrêter et de prendre un repas » avait précisé leur porte-parole Angel Ureña.

Une initiative appréciée à sa juste valeur. Selon Connie Cornell la porte-parole de l’Hôpital pour enfants de Blythedale, qui avait reçu mardi dernier une vingtaine de collation :

« Les Clinton ont toujours été de bons voisins, et leur gentillesse pendant une période extrêmement difficile pour les travailleurs de la santé a vraiment stimulé l’esprit de chacun. (…) La soirée pizza improvisée pour nos soignants de première ligne a été une énorme surprise et a été très appréciée de tous ». Jeudi après-midi, le nombre de contaminés aux USA avait passé le cap des 74 avec environ la moitié se trouvant à New York, près de 10 fois plus que tout autre État.