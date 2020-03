Ce Mardi 03 Mars s’annonce comme une journée importante pour les prochaines élections présidentielles aux USA. Ce Mardi appelé aux USA ‘’Super Tuesday’’ devrait déterminer par le biais des élections inter-états, l’« affiche » pour les prochaines joutes. Si dans le camp des Républicains, la cause était en quelque sorte entendue avec un Donald Trump candidat à sa réélection ; pour les démocrates l’enjeu était important avec 28 candidats déclarés pour la présidentielle. Cependant seulement huit pouvaient réellement prétendre à la tête de liste du parti. Mais pour l’ancien vice-président Joe Biden, les choses semblent en meilleure voie.

De huit à cinq grâce à Biden

Le super mardi est le moment où environ un tiers des électeurs démocrates voteront pour décider du candidat démocrate, ce qui en fait l’un des points les plus importants de la course à la conquête du pouvoir contre Donald Trump. 14 États américains et un territoire devront donc ce jour se prononcer. Avec la particularité cette année, que la Californie état le plus peuplé, et ayant à fournir près de 30% délégués soit 225 grands électeurs, aura également son mot à dire.

Qu’à cela ne tienne, Joe Biden l’ancien vice-président américain semble tenir le bon bout avec trois des sept candidats qui ce lundi se désistaient à son avantage. Ce lundi dans un véritable show de campagne à l’américaine Amy Klobuchar et Beto O’Rourke se désistaient en faveur de Biden, Pete Buttigieg lui avait depuis dimanche déclaré que selon lui Joe Biden ferait un meilleur choix pour les démocrates. « Je cherche un leader, je cherche un président, qui tirera le meilleur de chacun de nous (…) Nous avons trouvé ce leader dans le vice-président, le futur président, Joe Biden », avait déclaré Buttigieg en substance. Ne restaient donc en lice contre celui qui pendant huit années de 2009 à 2017, avait été la deuxième personnalité des USA ; que quatre autres présidentiables : Sanders, Elizabeth Warren, Michael Bloomberg et Tulsi Gabbard.

Selon les observateurs, Joe Biden, 77 ans, avec une approche pragmatique de la gouvernance qui met l’accent sur le bipartisme et des changements plus modestes, avait trouvé en Sanders un rival naturel. Bernie Sanders, un socialiste démocratique de 78 ans qui, depuis des décennies, exigerait des changements libéraux agressifs dans une dynamique de refonte profonde des systèmes politiques et économiques du pays. Les résultats du ‘’Super Tuesday’’ devaient livrer leurs premières tendances dès 20 h dans la soirée.