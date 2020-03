Mardi soir, une militante vegan qui a tenté de faire passer son message et, probablement, bousculer Joe Biden alors en train de fêter son incroyable retour, est tombée sur son épouse , Jill Biden, qui n’a pas hésité à réagir. Une séquence déjà culte, qui a poussé le nouveau favori à la primaire démocrate à rendre hommage à sa femme. Interrogé, ce dernier s’est amusé de la situation, affirmant qu’il était probablement le seul candidat aux primaires, à avoir son épouse au sein des services secrets.

Pour rappel, les « secret services » sont ces forces spéciales supposées assurer la protection des personnalités américaines. Amusé, il affirme avoir entendu aux informations que ces derniers songeaient désormais à offrir une protection encore plus radicale au candidat démocrate. Cependant, à ses yeux, ces services auraient surtout peur de voir Jill Biden blesser quelqu’un, résultat, ils feraient tout pour l’en empêcher. Un trait d’humour bienvenu chez les Biden, qui prouve qu’à c ejour, tous les voyants sont au vert.

Jill Biden, au sein des services secrets ?

Mardi soir, alors qu’une activiste vegan a tenté d’intervenir sur scène, Jill Biden a saisi la main de son mari avant de vivement s’interposer. “Tout va bien” a-t-elle ensuite commenté. Si aujourd’hui les Biden en rigole, sur le moment, la situation aurait pu être dramatique. Résultat, les démocrates ont décidé de réclamer à la sécurité intérieure américaine et au Congrès de voter en faveur d’une protection spéciale et rapprochée pour Joe Biden et Bernie Sanders. Elizabeth Warren, toujours en course pour les primaires a pour sa part confirmé vouloir prendre le temps de réévaluer sa candidature à la suite de terribles revers lors du dernier Super Tuesday. Dans le cas où elle viendrait à continuer, celle-ci serait également incorporée dans cette demande.

Une primaire totalement relancée

Actuellement en délicate position après avoir longtemps fait le buzz, la sénatrice américaine a perdu gros lors du dernier tour des élections. Très proche des idées de Bernie Sanders, celle-ci pourrait décider de le rallier dans les prochains jours alors que Joe Biden lui, a reçu le soutien de nombreux candidats, dont Pete Buttigieg, le maire de South Bend en Indiana, qui après un départ canon a compris qu’il ne saurait peser dans la course à l’investiture. Amy Klobuchar, elle aussi surprise des derniers scrutins, a également confirmé se ranger derrière l’ancien vice-président américain.