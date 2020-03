Les américains ont depuis maintenant plusieurs mois, les yeux rivés sur les élections présidentielles qui auront lieu le 03 novembre 2020. A cette date, un démocrate s’opposera au républicain et actuel locataire de la Maison Blanche Donald Trump. Pour l’heure, celui-ci n’a pas encore été choisi, et les candidats à l’investiture démocrate sont toujours en compétition.

Le démocrate a jeté l’éponge

Parmi ceux-ci se trouve Pete Buttigieg. Cet ancien maire de la ville de South Bend, dans l’Etat de l’Indiana, a été la révélation de ces primaires démocrates. Agé de 38 ans et autrefois inconnu du grand public, il avait remporté l’Iowa, face à Bernie Sanders et était arrivé deuxième dans le New Hampshire. Cependant, l’ex-édile a jeté l’éponge hier dimanche 01 mars 2020, donnant plus de chances à Joe Biden de gagner la course démocrate à la Maison-Blanche, face à Bernie Sanders.

Une défaite en Caroline du sud

«Notre objectif a toujours été d’aider à rassembler les Américains pour battre Donald Trump» a déclaré Pete Buttigieg. Cette décision intervient, après qu’il ait essuyé une cuisante défaite en Caroline du sud. Cela, dû à une difficulté à rassembler dans l’électorat noir, qui est obligatoire pour qu’un démocrate remporte l’investiture à la Maison-Blanche.

Une décision intervenant 2 jours avant le Super Tuesday

Cette décision intervient également deux jours avant la géante primaire du Super Tuesday. Ce denier est le jour où les électeurs démocrates de 14 Etats, iront à l’urne pour élire celui qui affrontera l’actuel président américain, le 03 novembre prochain. L’annonce de Pete Buttigieg a par ailleurs suscité la réaction du locataire de la Maison Blanche Donald Trump sur Twitter.

Un « excellent timing »

Le successeur de Barack Obama a donc estimé que ce retrait du démocrate jouera en faveur de Joe Biden. Selon lui, tous les votes pour le Super Tuesday de l’ancien maire de South Bend, iront à l’ancien vice-président de Barack Obama. Parlant d’un « excellent timing », il a indiqué que la situation constitue le début de l’élimination par les démocrates de Bernie Sanders.