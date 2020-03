Les USA sur fond de guerre commerciale avec la Chine, avait banni, Huawei et toutes les technologies dérivées des services du géant de Shenzhen du domaine public américain. L’administration Trump sortant expressément à cet effet un article porté en gras dans le National Defense Authorization Act, une loi fédérale des États-Unis qui précisait le budget, les dépenses et les politiques du département américain de la Défense. La raison évoquée étant un risque accru pour l’intégrité des données sécuritaires nationales. Ce mercredi, pour les mêmes raisons le sénateur Josh Hawley s’attaquait à Tik Tok.

Une autre technologie chinoise dans la ligne de mire du Sénat

Tik Tok est un service de réseautage social chinois de partage de vidéos appartenant à ByteDance, une société basée à Pékin et fondée en 2012. Via l’application les utilisateurs une fois en ligne pouvaient créer, partager et enregistrer de courts clips vidéos et musicaux. Tik Tok permettait donc aux utilisateurs de créer des vidéos enregistrées en 15 secondes ou moins et de les partager dans une communauté. Et comme la plupart des autres applications et réseaux sociaux, les utilisateurs pouvaient en suivre d’autres, aimer et commenter leurs vidéos. Et selon le sénateur Josh Hawley, sénateur du Missouri et précédemment procureur général dans le même état, l’application devait être interdite d’utilisation par les services publics américains.

Au cours d’une audience convoquée par ses soins au Sénat américain ce mercredi, Hawley en avait exposé les raisons. Selon le sénateur, Tik Tok serait l’application la plus téléchargée de 2019 aux États-Unis, avec plus d’adolescents sur cette application chinoise que sur Facebook, le géant américain de l’internet. Et qu’en outre, que les propriétaires de la plateforme à Pékin auraient admis qu’en respect des directives de l’Etat chinois, ils auraient envoyé pour les utilisateurs chinois, une compil de leurs données d’utilisation à l’Etat Central. Pour Hawley, cette disposition seule représentait pour les utilisateurs aux USA « un risque de sécurité majeur » et annonçait son intention d’introduire une législation interdisant l’application TikTok de tous les appareils gouvernementaux.