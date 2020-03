Avec cette pandémie du Coronavirus qui frappe durement certains pays dans le monde, de mauvais jours s’annoncent aux USA. En effet, c’est dans l’Etat de New York que la situation risque d’être très catastrophique. Afin de faire face aux décès qui vont se multiplier probablement dans les prochains jours, les autorités ont commencé par construire une morgue éphémère afin de conserver avant l’enterrement, les corps des patients décédés. Ces mesures sont prises à cause des surcharges qu’enregistrent déjà les hôpitaux.

Selon les informations rapportées par NBC News, d’ici mi-avril, le système sanitaire américain court le risque d’être totalement submergé par les malades du coronavirus et les décès. Ce qui fait que les autorités se sont déjà apprêtées afin de faire face au pire. Ainsi, le médecin légiste en chef de la ville de New York a mis en place des mesures par la construction d’une morgue avec des camions frigorifiques.

Une mesure pareille en 2001

Pour rappel, lors des attentats du 11 septembre 2001 qui avaient occasionné 2977 morts, de pareilles mesures avaient été prises. Selon les derniers bilans, plus de 33 000 cas sont confirmés à New York, soit une augmentation de plus de 5 000 cas en l’espace de 24h avec 366 décès.