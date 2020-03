La Cour constitutionnelle au cours de sa session de ce jeudi 5 mars 2020 va se pencher sur un recours contre le maire intérimaire Isidore Gnonlonfoun accusé de vente illégale d’une parcelle de l’Etat. L’intéressé a donné sa version des faits à nos confères de Frisson radio.

«Moi je ne me reproche rien dans ce dossier », a confié le maire intérimaire de la ville de Cotonou. Le 3ème adjoint au maire de Cotonou, Isaac Ahivodji, par N°2804/473/REC-18, forme un recours contre le maire intérimaire de Cotonou et le préfet du Littoral pour vente illégale de parcelle appartenant à l’Etat. Selon le maire intérimaire, il s’agit d’un domaine à la Haie vive (un des quartiers huppés de la ville) cédé à près de 160 millions de francs CFA à un particulier.

Il explique que «c’est un concitoyen qui a voulu, pour avoir des commodités d’accès dans sa maison, a acheté le domaine que la ville de Cotonou gérait et qui relève du titre foncier de l’Etat. Isidore Gnonlonfoun précise que «c’est après l’avis favorable de l’ANDF » qu’ils se sont basés sur «le prix référentiel prévu dans la loi des finances de 2017 ». Et «nous n’avons pas vu la couleur de l’argent, on a vu tout simplement le reçu servant de paiement de l’ordre de recette qui avait été émis en sa faveur ».

C’est seulement à ce moment-là que les documents ont été établis. Selon le maire intérimaire, le dossier date de 2018 et en son temps, il avait été écouté par la brigade criminelle. Le dossier n’a pas prospéré parce qu’il a été classé sans suite. Il estime que «c’est de bonne guerre » puisque c’est un des nombreux dossiers sortis au moment où «il y avait des soubresauts au niveau du conseil municipal » et qu’on voulait «la destitution du maire intérimaire ».