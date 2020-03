Une brouille vient d’éclater au sein de la famille du célèbre cinéaste américain Woody Allen. En effet, ses enfants Dylan O’Sullivan Farrow et Ronan Farrow ont mal réagi après l’annonce de la publication de ses mémoires Apropos of nothing, par la maison d’édition Hachette. Sa fille adoptive Dylan O’Sullivan l’accusait depuis 1992, d’attouchements, pendant qu’elle était encore enfant. En 2018, elle avait publiquement réitéré ces allégations, dans la dynamique du mouvement Me Too.

« Un geste profondément blessant » selon sa fille

«La publication par Hachette des mémoires de Woody Allen est un geste profondément blessant envers moi et constitue une grave trahison envers mon frère qui, à travers son courageux travail de reportage capitalisé par Hachette, a donné une voix aux nombreuses survivantes d’abus commis par des hommes de pouvoir» a laissé voir Dylan O’Sullivan Farrow le mardi 03 mars 2020 sur Twitter.

Ronan Farrow déçu

Son frère Ronan Farrow, a fait part ce mercredi 04 mars 2020, de sa déception concernant la décision de Hachette, sa propre maison d’édition. «J’ai été déçu d’apprendre par voie de presse que Hachette, mon éditeur, avait acquis les mémoires de Woody Allen après que d’autres maisons d’éditions majeures ont refusé de le faire» a-t-il également indiqué sur Twitter. Il reproche également à Hachette de ne pas lui avoir fait connaître cette décision, alors qu’il travaillait sur Catch and Kill.

Le fils de Woody Allen reproche par ailleurs à Hachette, son « manque d’éthique », pour n’avoir effectué aucune vérification concernant le livre de son père. Aussi relève-t-il « le manque de compassion pour les victimes de violences sexuelles » de la maison d’édition.

Catch and Kill est un livre de Ronan Farrow qui raconte ses investigations sur l’affaire du producteur de cinéma américain Harvey Weinstein. Notons que le livre de Woody Allen sortira le 07 avril 2020, chez Grand Central Publishing, une filiale du groupe Hachette qui avait publié Catch and Kill.