Un policier blanc qui a démissionné de son poste de policier, en Belgique a condamné le racisme. Cet policier dont seul le prénom a été divulgué (Thomas) a confié sur le plateau d’une émission publiée sur le réseau social Facebook, avoir été témoin des différences de traitement de la part de ses collègues, au cours des interpellations des personnes étrangères. Avant son intervention sur le réseau social, il avait publié la nouvelle de sa démission sur Twitter, en dénonçant le racisme qui est monnaie courante chez les forces de l’ordre. Un fait qu’il a qualifié d’inacceptable. Sur le plateau de l’émission qui se déroulait en visioconférence, Thomas a déclaré qu’à son arrivée dans une zone qu’il n’a pas mentionnée, il a constaté que le métier de policier n’était pas tout à fait ce que l’on croit.

Des passages à tabac de personnes étrangères

Il a expliqué avoir vu des choses atroces sur le terrain. Selon ses dires, quand des personnes étrangères étaient arrêtées, elles n’avaient pas le même traitement que celui réservé à une personne de nationalité belge. Il a donc parlé des violences physiques, des passages à tabac, et de l’humiliation des personnes quand elles sont mises entièrement nues lors des fouilles.

Thomas a fait comprendre qu’il ne pouvait pas accepter de telles choses, mais s’est trouvé confronté à son environnement professionnel où, sur une affiche il était écrit en grand caractère « chassez la crasse », avec des photos des personnes étrangères. Et comme il ne pouvait pas tolérer cela, il a vu son supérieur hiérarchique, qui lui a dit de faire comme si de rien n’était.

Tous les policiers ne sont pas les mêmes

Ce dernier lui donne donc le choix entre continuer son travail de policier et démissionner. Cependant, l’ex-policier a souligné qu’après avoir publié son message sur Twitter, il a reçu des messages en privé venant de policiers qui lui racontaient les choses similaires à ce qu’il a vécu. Ces policiers viennent de plusieurs villes notamment Paris et Bruxelles. Par ailleurs, Thomas a voulu souligner que tous les policiers ne sont pas les mêmes, et que les choses ne se passent pas de la même façon dans différentes villes.