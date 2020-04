La préfabrication en béton, mode constructif né après la Seconde Guerre mondiale, est apparue en son temps dans un contexte de pénurie de logements et de profusion d’innovations industrielles. Un contexte assimilable à celui de nos pays d’aujourd’hui où tout manque en termes d’infrastructures et où il faut parer au plus pressé en toute sécurité et qualité. Il s’agit donc d’une option proposée aux architectes dans l’élaboration des projets et aux entreprises de travaux pour l’optimisation de leurs chantiers.

La préfabrication en béton encore appelée « industrie du béton », a élargi sa palette de produits. Ces derniers présentent l’avantage d’une fabrication totalement maîtrisée grâce à l’approche industrielle. Bien que le béton soit le deuxième matériau utilisé sur notre planète après l’eau, son industrie reste bien méconnue du grand public. Il est bien entendu du ressort des « professionnels du béton » de considérer certains aspects qui intéressent le grand public. La sécurité, le confort thermique, l’acoustique par exemple, sont déjà des critères qui interesse l’acquéreur d’un logement et qui sont très bien connues de « l’industrie du béton ». Malgré ce niveau élevé de maîtrise, la préfabrication en béton se trouve au Bénin confrontées à des difficultés d’ordre technique, réglementaire et juridique.

Actuellement au Bénin, le marché de l’immobilier et des infrastructures en général est aujourd’hui dans une dynamique forte. La pression ressentie par les cimentiers ainsi que les investissements massifs de l’Etat béninois confirment cette tendance. Et tout indique que cela continuera. Par ailleurs, le secteur de l’industrie du béton connaît aussi une croissance timide cependant son organisation à travers une sensibilisation au respect des normes s’avère indispensable pour hisser le secteur à un niveau compétitif afin de capter plus de capitaux.