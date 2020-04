Ce jeudi 23 avril, un incendie s’est déclaré dans l’enceinte de la mosquée de Zongo à Cotonou. L’édifice religieux n’a pas été attaqué par les flammes. Ce qui a plutôt brûlé c’est la radio « La voix de l’Islam » qui se trouve à l’intérieur de la mosquée. On déplore d’importants dégâts matériels. Il n’y a d’ailleurs rien à récupérer. Les flammes ont tout dévoré sur leur passage. Selon le chef service de la radio qui s’est confié à l’ortb, l’incendie s’est déclaré à 7 heures.

« A partir de 7 heures, il y a l’émission Haoussa qui passe. Donc c’est le générique qui passait quand il y a eu une détonation et la radio s’est coupée. On a tout perdu. Le studio est parti et la régie aussi. Il n’y a rien à récupérer à par l’émetteur qui est isolé de la régie et qui est sur la dalle de la mosquée » a déclaré Aliou Yaro. Pour l’instant, on ignore ce qui a déclenché l’incendie. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce drame arrive au mauvais moment pour la communauté musulmane de Cotonou. Le jeûne musulman doit en effet commencer demain.

Aucune perte en vie humaine pour l’heure

« Dès demain on commence le carême donc déjà c’est passé sur les réseaux, tout le monde a vu, on nous appelle. Même si on ne dit rien, les fidèles vont contribuer pour que dans un bref délai la radio puisse émettre » espère Aliou Yaro. La seule bonne nouvelle après ce drame, c’est qu’il n’y a pour l’heure aucune perte en vie humaine.