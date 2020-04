Le Conseil des ministres de ce mercredi 15 avril 2020 a adopté le décret portant création de l’Agence de développement de l’entreprenariat des jeunes (ADEJ) et approbation de ses statuts. Le Fonds national de promotion de l’entreprise et de l’emploi des jeunes (FNPEEJ) vit ses dernières heures au Bénin. Il va être remplacé par l’Agence de développement de l’entreprenariat des jeunes (ADEJ). Ainsi en a décidé le conseil des ministres de ce mercredi 15 avril 2020 qui a adopté le décret portant création de la nouvelle agence.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, le remplacement du FNPEEJ est motivé par un constat. Il a été relevé que plus de dix ans après sa création, le FNPEEJ «peine à atteindre ses objectifs en raison de graves dysfonctionnements et de difficultés structurelles majeures ». Et, un diagnostic a été fait récemment pour y remédier. Il ressort de ce diagnostic «la nécessité d’établir une nouvelle orientation ainsi qu’un dispositif opérationnel, compatibles avec le Programme d’action du gouvernement ». Alors, le nouveau modèle stratégique envisagé vise à transformer le Fonds en Agence de développement de l’entreprenariat des jeunes, dédiée à la constitution d’une pépinière de Petites et moyennes entreprises (PME).

Selon les experts, ces PME vont contribuer notablement à l’accroissement du Produit intérieur brut (PIB) du Bénin. A en croire le compte rendu de ce conseil des ministres, l’opérationnalisation du nouveau dispositif va consister en un meilleur accompagnement des jeunes entrepreneurs sur quatre volets. Il va préparer ces jeunes à l’entreprenariat, renforcer leurs capacités, leur facilité l’accès au financement et suivre ces jeunes dans leurs activités.